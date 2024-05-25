نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 محافظة الفيوم.. اعرف طريقة الحصول عليها

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، لإعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024، بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وجاهزية النتيجة لإعلانها أمام الطلاب والطالبات خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتمكنوا من معرفة مجموع درجاتهم كاملًا فضلًا عن درجات كل مادة على حدة، والاستمتاع بالإجازة دون الشعور بالقلق أو التوتر حيال النتيجة.

تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 محافظة الفيوم وطريقة الحصول عليها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 محافظة الفيوم

ويترقب آلاف الطلاب والطالبات موعد الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 محافظة الفيوم وذلك بعد أداء امتحانات الترم الثاني في الفترة من الخميس 9 حتى الأربعاء 15 مايو الجاري.

موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه من المقرر الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي خلال الأيام القليلة المُقبلة، إذ من المقرر اعتماد النتيجة من قبل مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تمهيدًا لإعلانها أمام الطلاب والطالبات.

طريقة الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي

وذكرت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنّه من المقرر الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 داخل كل مدرسة على حدة، ولن يتم إعلانها من خلال أي رابط إلكتروني، إذ يمكن لكل طالب معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم، أو بالرقم القومي، أو رقم الجلوس من المدرسة المقيد بها، فور إعلانها.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد طلاب المرحلة الإعدادية الذين أدوا امتحانات الترم الثاني هذا العام بلغ نحو 160 ألفًا و514 طالبًا وطالبة في مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة الفيوم.