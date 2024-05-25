تترقب أسر طلاب الصف الثالث الإعدادي الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية بعد خوض امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2023-2024 وتعد هذه النتيجة بمثابة شهادة إتمام المرحلة الإعدادية، وانتقال الطلاب إلى المرحلة الثانوية.

وأوضح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية حوالي 87,068 طالبًا وطالبة موزعين على اللجان الخاصة بالمرحلة الإعدادية في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الغربية.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية

وأوضح أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية نهاية مايو الجاري، على أن تكون في موعد أقصاه 31 مايو، وسيتم الإعلان عن النتيجة على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية إلى أن توزيع طلاب كان على 437 لجنة امتحانية، منها 412 لجنة للإعدادية العامة ضمت 88,682 طالبًا وطالبة، و 25 لجنة للإعدادية المهنية ضمت 3,588 طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية

وأوضح امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني انطلقت في 18 مايو الجاري وامتدت حتى 23 مايو وبدأت إدارات التعليم عمليات التصحيح التي تستغرق حوالي أسبوع إلى 10 أيام، بينما ينتظر الطلاب موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية.