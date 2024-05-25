نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة الفيوم.. اعرف التفاصيل

كشفت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم، تفاصيل نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة الفيوم التي من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة التي بدأت عقب انتهاء الامتحان الأربعاء 15 مايو، وفقًا لجداول امتحانات الترم الثاني 2024.

تنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة الفيوم، وموعد الظهور، وطرق الحصول عليها، وذلك في ظل الخدمات المقدمة للطلاب وذويهم في كل مكان.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024

وبحسب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فإنّ موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 سيكون خلال ساعات قليلة، إذ من المقرر اعتماد النتيجة تمهيدًا لإعلانها أمام الطلاب والطالبات ليتمكنوا من معرفة المجموع الخاص بهم، وينتهي قلقهم إزاء النتيجة.

طرق الحصول على ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024

ويطرح العشرات من الطلاب والطالبات سؤالًا حول طرق الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 وهل سيتم إتاحتها عبر رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أم من خلال المدرسة.

وأجابت وكيل وزارة التربية والتعليم، على تلك الأسئلة بأنّه من المقرر الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 داخل المدارس، إذ تعلن كل مدرسة نتيجتها على حدة أمام طلابها وطالباتها، إذ يتمكن الطلاب والطالبات من معرفة النتيجة بالاسم فقط أو الرقم القومي أو عبر رقم الجلوس، حيث تتولى كل مدرسة إعلام الطلاب بدرجاتهم ومجموعهم الكلي.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، فإنّ توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2024 فإنّ مجموع الترمين يبلغ 280 درجة، 140 درجة للترم الأول و140 درجة للثاني، منها 80 درجة للغة العربية، و60 درجة للغة الإنجليزية، و60 درجة للرياضيات، و40 درجة للدراسات الاجتماعية، و40 درجة للعلوم.