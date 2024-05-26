تحقق توقع مشجع للترجي قبل مباراة فريقه مع الأهلي.. «أكتر لاعب خايف منه»

منذ ساعات قليلة، تُوج النادي الأهلي المصري بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024، للمرة 12 في تاريخه، بعد فوزه على الترجي التونسي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، أحرزه المدافع رامي ربيعة برأسية سكنت شباك الحارس أمان الله ماميش، ليحصد الأهلي اللقب الرابع في آخر 5 سنوات فقط.

المفاجأة كانت في توقع أحد مشجعي الترجي هدف رامي ربيعة قبل المباراة، عند سؤاله في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أكثر لاعب يخاف منه بالقلعة الحمراء، ليذكر المشجع اسم اللاعب رامي ربيعة، الأمر الذي جعل الجمهور يتعجب من خوف المشجع من لاعب مدافع.

تحقق توقع مشجع الترجي

فوز الأهلي بهدف «ربيعة» جعل جماهير الفريق الأحمر تعيد نشر المقطع مرة أخرى عقب نهاية المباراة، بسبب تحقق توقعه الذي قاله في أحد الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فوز الأهلي على الترجي بنتيجة هدف مقابل لا شيء

ويذكر أن النادي الأهلي هو بطل إفريقيا الموسم الحالي، بعد تتويجه ببطولة دوري الأبطال، ليضرب موعدًا مع نادي الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، بعد فوز الفريق الأبيض بالكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كريم فؤاد محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي.