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صحف عبرية تؤكد احتجاز الفصائل لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي رغم نفي الجيش

كتب:

فادية إيهاب
03:18 ص | الأحد 26 مايو 2024
مقطع من الفيديو المتداول

مقطع من الفيديو المتداول

على الرغم من نفي جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع أي عملية احتجاز لجنوده في غزة عقب إعلان المتحدث باسم الفصائل الفلسطينية احتجاز عدد من جنود الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فإن عددا من الصحف العبرية أشارت إلى مقطع الفيديو الموثق للعملية. 

تفاصيل ما جاء في الصحف العبرية

وبحسب ما جاء في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن الفيديو كشف تفاصيل احتجاز الفصائل لجنود الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعدما تم استدراجهم؛ إذ ظهر جثة بزي داكن وعليها بقع دماء كثير، بالإضافة إلى صور لمعدات عسكرية من بينها خوذات وسترات وبنادق مرتبطة بملابس جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الوقت ذاته، أوضحت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أنف في إعلان غير عادي، أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه لا توجد حادثة اختطاف جندي، الأمر الذي يشير إلى عدم تصديقهم نفي جيش الاحتلال. 

فيما قالت صحيفة «معاريف»، إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سارع إلى نشر بيان غير عادي ادعى فيه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوضح أنه لا توجد حادثة اختطاف جندي، وذلك على الرغم من تفاصيل الفيديو المنشورة.

تفاصيل العملية

وفيما يتعلق بالبيان الخاص بالفصائل الفلسطينية، قال المتحدث الرسمي للحركة الفلسطينية: «بعد ظهر السبت، نفذ مقاتلونا عملية معقدة شمال قطاع غزة، ونصبوا كمينًا لقوة صهيونية داخل نفق في مخيم جباليا»، مؤكدا: «الاشتباك مع أفراد هذه القوة من مسافة صفر.. وبعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها».

 

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