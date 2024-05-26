ارتفاع الحرارة 4 درجات اليوم.. و«الأرصاد» توضح السبب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تغير جديد في حالة الطقس اليوم، يؤثر على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا، وذلك بسبب ظاهرة جوية جديدة.

ظاهرة جديدة في حالة الطقس اليوم

وأشارت إلى ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم، بسبب كتل هوائية حارة قادمة من المناطق الصحراوية، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بنحو 4 درجات عن طقس الأيام الماضية، وذلك على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشرقية ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا، إذ تتراوح الحرارة العظمى في طقس اليوم بين 35 و36، وتنخفض بين 12 لـ13 درجة مع بداية ساعات المساء.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة: الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

العاصمة الإدارية: العظمى 36 الصغرى 23.

6 أكتوبر: العظمى 36 الصغرى 22.

بنها: العظمى 36 الصغرى 22.

دمنهور: العظمى 35 الصغرى 22.

وادي النطرون: العظمى 36 الصغرى 22.

الزقازيق: العظمى 36 الصغرى 22.

شبين الكوم: العظمى 36 الصغرى 22.

الإسماعيلية: العظمى 36 الصغرى 22.

السويس: العظمى 35 الصغرى 22.

الإسكندرية: العظمى 35 الصغرى 22.

مطروح: العظمى 36 الصغرى 23.

العلمين: العظمى 39 الصغرى 21.