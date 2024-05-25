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4 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأسبوع الجاري.. تحذير من الرياح المثيرة للأتربة

كتب:

صفية النجار
11:56 م | السبت 25 مايو 2024
انخفاض مستوى الرؤية الأفقية

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس الأيام المقبلة، إذ تشهد البلاد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الأحد والاثنين، يصاحبه عده ظواهر جوية، في ظل تقلبات الطقس في فصل الربيع.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل ليلاً على شمال البلاد، ومائلاً للحرارة على جنوب البلاد.

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت الأرصاد الجوية أنه بدءا من يوم الثلاثاء تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بقيم تترواح من 3 إلى 5 درجات على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

انخفاض مستوى الرؤية 

وتوقعت الأرصاد الجوية هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا الأحد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تتسب في تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من أقصى الغرب، مشيرة إلى أنها تستمر حتى يوم الاثنين.

سقوط أمطار 

وأضافت الأرصاد أنه توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة غدا الأحد.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى الأيام المقبلة، وفق بيان هيئة «الأرصاد» كما يلي:

درجات الحرارة الأحد 26-5-2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 23 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 27-5-2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 40 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 28-5-2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 22 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 28 درجة مئوية.

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