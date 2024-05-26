«الأرصاد»: سحب رعدية من شرق ليبيا تمتد للسواحل الغربية للبلاد خلال ساعات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن عودة تكاثر السحب العالية والمتوسطة في حالة الطقس اليوم، يصاحبها أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على عدد من المناطق شمال البلاد وذلك وفقًا لصور الأقمار الصناعية.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير تفصيلي صادر عنها أماكن سقوط الأمطار اليوم، إذ تشمل مناطق متفرقة من غرب البلاد، بدءا من الصحراء الغربية للبلاد، وتمتد إلى السلوم ومطروح وصولًا إلى مناطق من غرب الإسكندرية.

سبب عودة الأمطار الرعدية

وأشارت إلى أنَّ أسباب تكون السحب الممطرة اليوم هو وجود منخفض جوي وكتل هوائية قادمة من طبقات الجو العليا، تعمل على تكون السحب الممطرة على شمال غرب البلاد، وذلك تزامنًا مع تكون الخلايا الرعدية شمال شرق ليبيا تمتد إلى أقصي شمال غرب مصر وتؤثر المناطق الغربية.

طقس غائم على القاهرة والسواحل

في حين يسود طقس غائم جزئيًا اليوم على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري، ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، بسبب امتداد سحب غير ممطرة ولكنها تعمل على تخفيف حدة أشعة الشمس في حالة الطقس اليوم.