تحذيرات من حالة الجو في منتصف الأسبوع.. طقس شديد الحرارة على الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تعرض عددٍ من محافظات وسط وجنوب الصعيد لطقس شديد الحرارة، اليوم، إذ تصل الحرارة العظمى لـ40 درجة في الظل.

الحرارة تصل إلى 40 درجة

وأوضحت الأرصاد الجوية، استمرار تأثر محافظات الصعيد بالكتل الشرقية الشديدة الحرارة القادمة من المناطق الصحراوية، إذ تعمل على استمرار ارتفاع قيم الحرارة العظمى والصغرى، حيث يسود طقس شديد الحرارة طوال النهار، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية الساخنة.

كما حذّرت الأرصاد سكان محافظات جنوب البلاد، من ارتفاع درجات الحرارة مجددا من درجتين إلى 3 درجات بدءًا من منتصف الأسبوع الجاري، ولمدة أسبوع حيث تصل إلى 45 درجة خلال النهار.

درجات الحرارة اليوم على شمال وسط الصعيد

الفيوم: الحرارة العظمى 37 الصغرى 21.

بني سويف: العظمى 37 الصغرى 21.

المنيا: العظمى 37 الصغرى 22.

أسيوط: العظمى 38 الصغرى 22.

سوهاج: العظمى 39 الصغرى 23.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: العظمى 40 الصغرى 24.

الأقصر: العظمى 40 الصغرى 24.

أسوان: العظمى 40 الصغرى 22.

الوادي الجديد: العظمى 39 الصغرى 22.

أبو سمبل: العظمى 39 الصغرى 24.