وكيل «تشريعية النواب»: الرئيس السيسي حريص على طرح رؤى واضحة أمام المواطنين

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية التنموية، يتسم بالمكاشفة والمصارحة والشفافية الكاملة، مضيفا أن الرئيس السيسي حريص دائما على طرح رؤى واضحة في مختلف قطاعات الدولة أمام المواطن المصري.

دعم الرئيس لأجهزة الإعلام

وأكد «الطماوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن دعم الرئيس لأجهزة الإعلام ومطالبته المسؤولين بالظهور والحديث وإيضاح الجهود التي تبذلها الدولة والنجاحات وكذا طرح التحديات التي تواجهها وكيفية التعامل معها لصالح المواطنين، من شأنه إحداث تطور ونقلة نوعية في أداء المؤسسات كافة.

القضية الفلسطينية

وأشار وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الرئيس السيسي حريص على زيادة الوعي للمواطنين لأنه جزء من الأمن القومي، لافتا إلى أن الإعلام يقوم بدور وطني مهم ومؤثر بفاعلية في تشكيل الوعي الجمعي وتكوين الرأي العام، موجها الشكر للرئيس على الدور المصري المحوري نحو القضية الفلسطينية من ناحية، ومن ناحية أخرى على استمرار خطط مصر التنموية لصالح المواطنين رغم التحديات العالمية والإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على مصر والمصريين.