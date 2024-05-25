وزير الشباب: فخورون بتهنئة الرئيس السيسي للأهلي والزمالك بعد التتويج بالبطولتين

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للنادي الأهلي، على فوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة الـ12 في تاريخه: قائلا: «نبارك لكل المصريين وفخورين بتهنئة الرئيس السيسي للنادي الأهلي، على فوزه، وكذلك تهنئته للزمالك الأسبوع الماضي».

الرياضة المصرية تشرف بدعم ومتابعة الرئيس

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرياضة المصرية تشرف بدعم ومتابعة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، واكتملت فرحة الأسبوع الماضي.

وشدد الوزير، على أن مصر تسيدت العالم، وأصبحت في كل مكان، والفوز ببطولتين يعطي طاقة إيجابية كبيرة، موضحا أن هذا الفوز ناتج عن تعب وجهد وسطر فرحة عارمة في الشارع الكروي المصري.

وأشار «صبحي» إلى أن البطل في مباراتي الأهلي والزمالك، هو الجمهور، الذي ظهر بشكل راقي، مؤكدا: «ندعم دخول الجماهير بهذا الشكل، لأنهم حافظوا على مكسب دخول الاستاد، وكانوا مثالا في الالتزام، وكان شيئا مبهرا، والتنظيم في البطولات الأفريقية يكون للكاف».

أشرف صبحي: مباراة الزمالك جرى تنظيمها بشكل جيد

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن مباراة الزمالك جرى تنظيمها بشكل جيد، لكن اللحظات الأخيرة لم يجر تنظيمها، وكانت هناك فجوة بين «كاف» وإدارة النادي الأبيض في التنظيم.

وتابع الوزير: «شكرا للفريق الضيف الترجي التونسي، قدم ما عليه، ووصوله للنهائي بمثابة بطولة في حد ذاته، ونقول له هذه هي الرياضة دائما، وفرحين بالأداء الجيد».

واختتم الدكتور أشرف صبحي حديثه قائلا إن مكان السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك لم يجر تحديده؛ لأنه من حقوق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكدا: «نحن جاهزون لأي شيء».