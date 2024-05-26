مذكرة قوانين الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي استعدادا للامتحان

مذكرة قوانين الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي، تعتبر من أهم الخطوات أمام طلاب الشعبة الرياضية، لأن مجموع المادة 30 درجة، موزعة على جميع أسئلة الامتحان المكون من 20 سؤالًا، ما بين الاختياري والمقالي، وفقًا لمنشور وزارة التربية والتعليم المتعلق بامتحانات الثانوية العامة.

مذكرة قوانين الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي

تقدم بوابة الوطن، خدمة مميزة لجميع طلبة وطالبات الثانوية العامة، للعام الدراسى 2023-2024، حيث ترصد من خلال التقرير التالي، مذكرة قوانين الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي طلاب الشعبة الرياضية، عبر الرابط الإلكتروني، ليستطلع الطلاب مذكرة القوانين المقدمة من أستاذ المادة محمود رجب بشكل واضح وسهل.

محظورات طلاب الثانوية العامة داخل اللجان

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن المحظورات الممنوع تواجدها مع طلاب الثانوية العامة داخل اللجان:-

- أي وسيلة إلكترونية أو غيرها يمكن أن تستخدم في الغش.

- يحظر اصطحاب أي أوراق داخل مقر اللجان الامتحانية.

- يحظر تصوير أسئلة الامتحان.

- الهاتف المحمول أو أي نوع من الأجهزة إلكترونية أخرى.

- يُمنع الإجابة داخل كراسة الأسئلة.

- التدخين داخل لجنة الامتحان.

- يحظر القيام بأي أعمال شغب.