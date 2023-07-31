مواد معهد المعارف العالي للغات والترجمة.. يبحث عنها طلاب الثانوية العامة

يبحث كثيرون من خريجي الثانوية العامة عن مواد معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون، للالتحاق به، إذ يعتبر من المعاهد العليا المتخصصة في مجال الترجمة، كما أنه معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ويمنح معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية، وهو ما يعادل ليسانس كليات الألسن والآداب.

مواد الدراسة في معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون

وعن مواد الدراسة في معهد المعارف العالي للغات والترجمة في الزيتون، فإن المعهد يتيح الدراسة لمدة 4 سنوات، وتلك المواد هي الصوتيات واللغويات والشعر والنقد والمحدثات، إضافة إلى دراسة اللغة الإنجليزية، فإن الطالب يدرس أيضًا عدة لغات وهي اللغة العربية واللغة الفرنسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لخريجي الثانوية العامة للتقديم في معهد المعارف العالي للغات والترجمة في الزيتون، فإن تلك الأوراق هي:

- 2 شهادة ميلاد إلكترونية جديدة.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- استمارة 6 جند لمواليد 2001 فأكثر، ويمكن الحصول عليها ببطاقة الرقم القومي من مركز الشرطة التابع له (للذكور فقط).

- صورة رقم الجلوس.

- فايل بلاستيك.

- صورة شهادة الثانوية العامة (مع الاطلاع على الأصل).

- بطاقة الترشيح.

- استمارة 2 جند للذكور من منطقة التجنيد.

- 10 صور شخصية 4 في 6.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

يذكر أن معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون تم إنشاؤه عام 1994، ومدة الدراسة به 4 سنوات.