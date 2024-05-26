«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان الفيزياء للدبلومات الفنية 2024

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ غرفة العمليات المكلفة بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، تتبعت ورصدت الأسئلة المتداولة لامتحان الفيزياء للدبلومات الفنية للتحقق منها والتأكد من صحتها وأنها نفس الورقة مع الطلاب.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنّ الوزارة لن تتهاون مع أي غشاش وحال التحقق من الأسئلة المتداولة للفيزياء سيتم التوصل للطلاب الغشاشين على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب وفق قانون مكافحة الغش الإلكتروني.

وكانت صفحات الغش الإلكتروني عبر «تليجرام» تداولت امتحان الفيزياء للدبلومات الفنية بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان الذي بدأ في التاسعة صباحا، والذي يؤديه الطلاب اليوم في ثاني يوم في امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية العام الدراسي 2023-2024.