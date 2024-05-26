«سلامة الغذاء»: المرور على 6 محافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قيام غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات البحيرة، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم وبني سويف لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي، وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع استلام القمح المحلي داخل كل محافظة.

تحرير 200 محضر مخالفات

كما شنت الهيئة حملة مكبرة بالمرور على 30 منشأة غذائية، وتنفيذ 8 قرارات نيابة، أسفرت عن تحرير 200 محضر، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بنحو طن (أسماك مدخنة، دواجن، ألبان)، وجرى التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشن فرع سلامة الغذاء في محافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع مديريات التموين، الطب البيطري، الصحة، وجهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام على 38 منشأة غذائية في مراكز الروضة، رأس البر، عزبة البرج، فاراسكور، السرو.

إعدام مواد غذائية منتخية الصلاحية

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وشن فرع سلامة الغذاء في محافظة الإسكندرية 4 حملات تفتيشية على 11 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، والتنبيه على تلك المنشآت الغذائية لضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

كما نفذ فرع سلامة الغذاء في مدينة العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 19 منشأة غذائية بمدينة أبو حماد ومدينة بلبيس والصالحية الجديدة في محافظة الشرقية، أسفرت عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وجرى التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.