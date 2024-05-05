«سلامة الغذاء»: تنفيذ 17 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 17 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية خلال أسبوع، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة فرع واحد، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى الآن 1670 فرعًا لـ47 سلسة تجارية.

وتمّ تسجيل 672 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 252 معاينة، فيما استوفت 257 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

الرقابة على المنشآت التخزينية

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 22 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، الإسكندرية، سوهاج، المنوفية، البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتمّ تسجيل 3 منشآت تخزينية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 5 منشآت لاشتراطات الاعتماد.

12 مأمورية رقابية على المحالب

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، جرى شن 12 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الإسماعيلية، الفيوم، القاهرة، الغربية والشرقية، كما تمّ استيفاء 5 محالب ألبان خلال الأسبوع الماضي.

الرقابة على المنشآت السياحية

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم شن 60 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل مطعم وفندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما جرى شن حملة رقابية مشتركة مع إدارة الشكاوى بالهيئة على 29 مطعمًا بمنطقة سان ستيفانو بمحافظة الإسكندرية نظرًا لورود شكاوى من المواطنين من تلك المطاعم بالمنطقة المذكورة، وتبين أثناء الحملة عدم تسجيلها بالهيئة ووجود خطر على الصحة العامة بعدد من تلك المنشآت، وتمّ منحها مهلة زمنية للقيام بالإجراءات التصحيحية، وبالفعل قامت تلك المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء وتم تلافي الخطر وتسجيل 28 مطعمًا منها بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

6 مأموريات فحص على وحدات الطعام

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 6 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظة القاهرة، وفحصت لجنة التظلمات بالهيئة 370 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 49 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات، ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية في محافظات الجيزة، سوهاج والقليوبية.