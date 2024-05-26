«سلامة الغذاء»: إجراء 51 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 19 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 18 - 24 مايو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، حيث نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 51 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 منشآت لاشتراطات التسجيل، 3 منشآت لاشتراطات التأهيل و 2 منشأة لاشتراطات الاعتماد.

تسجيل 4 منشآت بالهيئة القومية لسلامة الغذاء

وأشار بيان صادر عن المركز، اليوم الأحد، إلى أن عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة، بلغ نحو 53 زيارة، وتم تسجيل 4 منشآت بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأصدرت الإدارة 2631 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1429 شركة مصدرة، فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5000 رسالة بنحو 220 ألف طن لعدد 1630 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 580 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

ولفت إلى تصدر البصل الطازج قائمة الخضروات المصدرة بواقع 24 ألف طن، يليه البطاطس بإجمالي 21 ألف طن، ثم خضروات مشكلة بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 55 صنفا بنحو 55 ألف طن، فيما لا تزال الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 56 ألف طن، يليها عنب طازج بإجمالي 17 ألف طن، ثم فراولة بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 56 صنف بنحو 85 ألف طن.

أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية

كما مثلت هولندا والسعودية وإيطاليا والسودان أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 177 دولة مستوردة. واحتل ميناء دمياط المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 885 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 715 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 650 رسالة، بينما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2130 رسالة بنحو 480 ألف طن لعدد 767 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 173 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 84 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، أمريكا، البرازيل وإندونيسيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 640 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 440 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 305 رسالة.