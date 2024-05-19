«سلامة الغذاء»: البصل الطازج يتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ18 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 4 إلى 17 مايو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 134 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة الماضية، وتم تسجيل 9 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 9 منشآت لاشتراطات التسجيل، 2 منشأة لاشتراطات التأهيل ومنشأة لاشتراطات الاعتماد.

زيارات الفحص والتفتيش

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي أجرتها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 94 زيارة، وتمّ تسجيل 11 منشأة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدراج 7 محطات تعبئة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 5184 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ2696 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 7920 رسالة بنحو 405 آلاف طن بزيادة بلغت 125 ألف طن عن الفترة الماضية لـ1880 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 850 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

البصل الطازج يتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة

وتصدر البصل الطازج قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 32 ألف طن، يليه بطاطس بإجمالي 30 ألف طن، ثم فاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 70 صنف بنحو 95 ألف طن.

الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة

ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الفترة الماضية بإجمالي 111 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 16 ألف طن، ثم عنب طازج بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 60 صنفا بنحو 142.500 طن.

ومثلت السودان وهولندا وإسبانيا والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة الماضية من إجمالي 193 دولة مستوردة.

واحتل ميناء دمياط المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1130 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 1030 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 1000 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 3160 رسالة بنحو 786 ألف طن لـ1050 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 313 صنفا من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 98 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، فرنسا، اندونيسيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 940 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ582 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 474 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 122 منتجا و25 شركة، ونفذت 11 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 883 منتجا جديدا، وأصدرت 51 شهادة بيع حر.

وأجرت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية جولة مرورية على محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الإسماعيلية وبني سويف لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي، وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع تخزين القمح المحلي داخل كل محافظة، إذ نفذت الإدارة زيارة تفتيش على صوامع القمح بمحافظة القاهرة.