«سلامة الغذاء»: 70 ألف طن زيادة في صادرات مصر الغذائية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ17 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 27 أبريل حتى 3 مايو 2024، وتضمن عددا من الأنشطة المختلفة.

79 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية

وبحسب التقرير، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 79 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت منشأتين لاشتراطات التسجيل، ومنشأة واحدة لاشتراطات الاعتماد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 33 زيارة، وتم تسجيل منشأتين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 3 منشآت بالقائمة المعتمدة، كما أصدرت الإدارة 3442 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ1777 شركة مصدرة.

البطاطس تتصدر قائمة صادرات الخضروات المصرية

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5250 رسالة، بنحو 280 ألف طن، وبزيادة بلغت 70 ألف طن عن الأسبوع الماضي لـ1620 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 630 صنفا من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وبحسب التقرير، مازالت البطاطس تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 22 ألف طن، يليها بصل طازج بإجمالي 20 ألف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنفا بنحو 60 ألف طن.

الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة

وأشار التقرير إلى أن الموالح مازالت تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 62 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 53 صنفا بنحو 85 ألف طن.

ومثلت السودان والسعودية وهولندا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 182 دولة مستوردة.

واحتل ميناء دمياط الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 786 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ750 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 715 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2015 رسالة بنحو 395 ألف طن لـ794 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 151 صنفا من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 87 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، وأمريكا، وإندونيسيا والهند.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 646 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ330 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 284 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 20 منتج و8 شركات، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 669 منتج جديد، وأصدرت 21 شهادة بيع حر.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية والبحيرة لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع تخزين القمح المحلي داخل كل محافظة.

عدد الشكاوى الواردة

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 43 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 25 شكوى وجاري فحص 18 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 162 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، الاسكندرية والغربية مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.