بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض أسعار الفراخ قبل عيد الأضحى

أعلن الدكتور محمد الشافعي، عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، عن انخفاض مرتقب في أسعار الفراخ خلال الفترة المقبلة، وبحسب تصريحاته، ستبدأ أسعار الفراخ في الانخفاض بداية من الأسبوع المقبل، على أن تستمر في التراجع حتى قبل حلول عيد الأضحى عام 2024.

أسباب الانخفاض

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار الفراخ البيضاء ستنخفض مع زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بعد ثبات أسعار الخامات من حبوب وأعلاف واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق المصرفية.