بورصة الدواجن تعلن تراجع الفراخ البيضاء 5 جنيهات في المزرعة

أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية عبر المنصة الرسمية لها على الإنترنت، منذ قليل، تراجع الفراخ البيضاء نحو 5 جنيهات في الكيلو، إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة نحو 85 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 21-5-2024 مقارنة بأسعار أمس 90 جنيهًا.

تراجع الفراخ البيضاء

وجاء تراجع الفراخ البيضاء اليوم بعد الارتفاع المحدود الذي شهدته الأسعار أمس، لكن بعد ساعات قليلة سرعان ما تراجعت مرة أخرى وعادت الأسعار إلى وضعها الطبيعي متأثرة بحملات المقاطعة، بحسب حديث سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالجيزة للوطن.

أسعار الفراخ البيضاء

«الوطن» تنشر أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21-5-2024، وفق المعلن من بورصة الدواجن، ومحلات الدواجن في الأسواق أي للمستهلك كما يلي:

- الرومي نحو 194 جنيهًا للكيلو.

- أجنحة الرومي بلغت 146 جنيهًا للكيلو.

- الدواجن البلدي بلغت نحو 91 جنيهًا في المزرعة و103 جنيهات للمستهلك.

- سجّل سعر البانيه 195 جنيهًا وذلك بعد تراجع أسعار الفراخ البيضاء الفترة الأخيرة بسبب حملات المقاطعة.

أسعار الكتاكیت الیوم

- يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 16 جنيهًا و19 جنيهًا.

- سجّل سعر الكتكوت الساسو 19 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 13.5 و14.5 جنيه.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 16 و18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 7 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 12 و15 جنيهًا.

سعر كيلو البط اليوم

- تراجع سعر كيلو البط البلدي إلى 125 جنيهًا.

- سجّل سعر صدور الدجاج نحو 115 جنيهًا.

- سجّل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.