انتظام سير ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بمحافظة المنوفية

ترأس محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اليوم، غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بمحافظة المنوفية في ثاني أيامها.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في محافظة المنوفية

وأكد «الفولي»، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في محافظة المنوفية تتم متابعتها عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وتكون على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مع جميع غرف عمليات الإدارات والمحافظة والوزارة، حيث تم الاطمئنان على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 125 لجنة، في ظل الحماية الأمنية والمدنية حتى دخول اللجان، والاطمئنان على عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على لجان امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن توفير البيئة الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات في جو يسوده الهدوء، مؤكدا عدم تلقي أي شكوى حول الامتحانات حتى الآن.