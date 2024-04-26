أماكن سقوط الأمطار اليوم.. تصل إلى القاهرة الكبرى وسيول بهذه المحافظة

تشهد حالة الطقس تغيرات مفاجئة عقب الموجة الحارة، فمنذ وقت قليل، تأثرت مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بغطاء سحابي، ويصاحبه نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، بينما وصلت درجة الحرارة بالقاهرة 26 درجة مئوية.

أماكن سقوط الأمطار غدا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم سقوط أمطار على عدة مناطق متفرقة، لذا تستعرض خلال هذا التقرير أماكن سقوط الأمطار غدا، التي تأتي على النحو التالي:

أوضحت الأرصاد الجوية، أن سلاسل جبال البحر الأحمر تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانًا، قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

سيول على سلاسل جبال البحر الأحمر

أضافت الأرصاد الجوية، أنه من ضمن أماكن سقوط الأمطار، السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة، وتشهد سقوط أمطار خفيفة، وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن سقوط الأمطار يستمر حتى يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليح العقبة ووسط وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويصاحبها نشاط للرياح.