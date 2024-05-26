تفاصيل تعامد الشمس على مكة المكرمة.. يختفي ظل الكعبة المشرفة

تتعامد الشمس على مكة المكرمة، غدًا، تزامنًا مع أذان الظهر بالمسجد الحرام في الساعة 12:18، والتي ستكون في الـ9:18 بتوقيت جريتنش، ويعد هذا التعامد الأول للشمس هذا العام الميلادي 2024.

تفاصيل تعامد الشمس على مكة المكرمة

وأصدرت الجمعية الفلكية بمدينة جدة، تقريرا لها، توضح أنّ الشمس ستتعامد فوق بيت الله الحرام بأقصى ارتفاع لها والذي يصل لـ90 درجة تقريبا فيما سيتم اختفاء ظل الكعبة بشكل تام وظلال جميع الأجسام في مكة المكرمة وسيصبح حينها ظل الزوال صفرا تقريبا فيما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.

سبب تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

ويحدث تعامد الشمس نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، وأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وأثناء عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.

تعامد الشمس على الكعبة وتحديد القبلة قديما

واستخدم القدماء طريقة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة من أجل تحديد القبلة بشكل دقيق عن طريق قطعة من الخشب المنتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض عند وقت التعامد وحينها سيكون الاتجاه المعاكس للظل مشيرا إلى الكعبة المشرفة تماما لكل المقيمين بعيدا عن مكة في باقي الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وإفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.