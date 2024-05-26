أستاذ زراعة: مصر لديها رؤية جديدة لزيادة الإنتاج والمساحات الخضراء

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إنّ التحديات التي تواجه مصر لزيادة المنتجات الزراعية تتمثل في قلة المياه والنمو السكاني، مشيرا إلى أنّ وتيرة النمو السكاني مرتفعة، إذ تزيد مصر مليوني مواطن كل عام.

نمو زراعي متوازي مع وتيرة النمو السكاني

وأضاف «أبو اليزيد»، خلال لقائه مع الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «دخلت التحديات جديدة مؤخراً خاصة بالطاقة والتغيرات المناخية والجيوسياسية»، موضحًا أنّ هذه التحديات فرضت على مصر أن يكون لها رؤية جديدة، لزيادة النمو الزراعي ليكون متوازيا مع زيادة السكان.

وأكد ضرورة ضخ مشروعات عملاقة مثل مشروع توشكى، كي تمد الدولة شرايين جديدة، وبناء مدن جديدة متكاملة، للتوسع العمراني، وزيادة المساحة الخضراء.