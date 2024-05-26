استقرار أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد

سجلت أسعار اللحوم اليوم الأحد 26 مايو 2024، استقرارا ملحوظا، إذ تراوحت أسعارها بين 320 و420 جنيها للكيلو، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، ويجرى طرح الكيلو في منافذ أمان بسعر 290 جنيها حتى 320 جنيها.

أسباب استقرار أسعار اللحوم اليوم

وبحسب شعبة القصابين في الغرفة التجارية بالقاهرة، فإن السبب في استقرار أسعار اللحوم اليوم، يرجع إلى الكميات الكبيرة من المعروض، وتوافر اللحوم في الأسواق، حيث توقعت الشعبة في بيان لها اليوم، تراجعا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم اليوم الضأن بـ 400 جنيه

وتابعت الشعبة في بيانها، أن سعر أسعار اللحوم اليوم الضأن يسجل الكيلو الضأن 400 جنيها حسب القطعية، وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 320- 350 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 340 و390 جنيها للكيلو.

واردات مصر من اللحوم

وبلغ حجم واردات مصر من اللحوم والأبقار والجواميس الحية خلال شهري يناير وفبراير 2024 بقيمة 135.71 مليون دولار، وفقا نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.