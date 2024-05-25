علامات تدل على فساد اللحوم الطازجة والمجمدة.. احذر تناولها

يقع بعض المواطنين في خطأ شراء اللحوم من أماكن غير معروفة، الأمر الذي يعرضهم إلى شراء لحوم قد تكون فاسدة وغير صالحة للتناول على الإطلاق، ويؤدي تناولها إلى الإصابة ببعض الأمراض الصحية، وقد يصل الأمر إلى التسمم.

ويحرص جهاز حماية المستهلك على تقديم النصائح للمواطنين في مختلف المجالات، حرصًا منه على حمايتهم من التعرض للغش والفساد، ونوضح من خلال هذا التقرير بعض العلامات التي تدل على فساد اللحوم حتى يتم تجنب تناولها، وتتثمل في التالي:

علامات تدل على فساد اللحوم

- إذا كان هناك تغير في الشكل الظاهري للحوم أو إذا ظهر عليها رائحة غير مقبولة.

- إذا كان ملمس الدهون غير متماسك أو تصدر منه رائحة تزنخ.

- يمكن اختبار جودة اللحوم بالضغط عليها بالإصبع، إذا تركت أثر غائر فيدل ذلك على فسادها.

- إذا كانت اللحوم بها طبقة لزجة على سطحها.

- إذا كانت اللحوم بها طبقة من النمو الفطري.

- إذا ظهر عليها بقع خضراء اللون.

وبالنسبة للحوم المجمدة، فهناك علامات أيضا تدل على فسادها، وهي:

- إذا ظهر عليها علامات حروق تجميد.

- تكون فاسدة في حالة خروج سائل لزج من اللحم عند ذوبانها.

- إذا ظهر على اللحوم المجمدة فطريات بيضاء أو سوداء اللون على سطح اللحم.

- في حالة وجود بقع خضراء اللون.