أول ظهور لمصطفى شوبير مع والده بعد التتويج بدوري الأبطال.. أين ذهبا؟

بعد ساعات قليلة من حصد المارد الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا، والذي كان مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعدما تألق في حراسة عرين المارد الأحمر، ليعوض غياب الحارس الأساسي محمد الشناوي، الذي ابتعد عن التشكيل الأساسي بسبب الإصابة، ظهر الحارس رفقة والده الإعلامي أحمد شوبير.

ظهور مصطفى شوبير مع والده بعد ساعات من تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا

وحرص مصطفى شوبير على مشاركة متابعيه عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام» بنشر صورة تجمعه بوالده من داخل أحد المساجد، خلال أدائهما صلاة الفجر، إذ كانت تشير الساعة إلى نحو الخامسة فجرا.

مصطفى شوبير كان أحد نجوم البطولة القارية، إذ نجح في الحفاظ على مرمى النادي الأهلى دون أن يسكن شباكه أي هدف، ليساهم في تتويج الأهلي بالنجمة رقم 12 في تاريخه.

الأهلي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على الترجي التونسي، ليحجز المارد الأحمر موعدا ناريا مع الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي، بصفتهما بطلي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.