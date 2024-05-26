«عليكم بالفراولة والأفوكادو».. مشروبات صحية لمواجهة الحر

مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح شرب الماء ضروريًا للحفاظ على رطوبة الجسم ومنع الجفاف، لكن ماذا لو أضفنا إلى الماء بعض المكونات الصحية اللذيذة التي تُنعش الجسم وتُغذيّه في نفس الوقت؟

يوصي الدكتور سيد الهلوتي أخصائي التغذية العلاجية بجامعة القاهرة خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»؛ بتناول عض المشروبات الطبيعية التي تُساعد على مواجهة الحر وتُعزّز الصحة، كما يلي:

عصير الأفوكادو

- غني بالدهون الصحية: يحتوي الأفوكادو على دهون صحية تُساعد على الشعور بالشبع وتُحسّن صحة القلب.

- غني بالفيتامينات والمعادن: يُعد الأفوكادو مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم وفيتامين E.

- مرطب للجسم: يُساعد الأفوكادو على ترطيب الجسم بشكل فعال.

- خالٍ من السكر: لا يحتوي الأفوكادو على أي سكر مضاف، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري.

عصير الفراولة

- غني بمضادات الأكسدة: يُساعد عصير الفراولة على محاربة الجذور الحرة التي تُسبب تلف الخلايا.

- مخفض للالتهابات: يُقلل عصير الفراولة من الالتهابات في الجسم، مما يُحسّن الصحة العامة.

- قليل السعرات الحرارية: يحتوي عصير الفراولة على عدد قليل من السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا، وعدد السعرات في كوب 150 ملل لا يزيد على 50 سعرًا حراريًا.

- مرطب للجسم: يُساعد عصير الفراولة على ترطيب الجسم سريعًا عند الشعور بالحر والعطش.

نصائح إضافية لمواجهة الحر

- الابتعاد عن شرب البرتقال عصير في الحر الشديد واستبداله بعصير الليمون بالنعناع.

- الابتعاد عن عصير القصب إذ أن تناوله كارثة، فلا نستفيد منه سوى بكم كبير من المياه أو السوائل والسكريات.