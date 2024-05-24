بسبب الموجة الحارة.. زيادة الإقبال على شاطئ العائلات في الغردقة

شهدت شواطئ العائلات بمدينة الغردقة توافدا كبيرا من المصطافين منذ صباح اليوم الجمعة، هربا من الموجة الحارة.

وفتحت شواطئ العائلات أبوابها لدخول المصطافين منذ الساعة الثامنة صباحا وسط إجراءات أمنية وتنظيمية، وتوافر 20 منقذا وسيارتي إسعاف لتأمين المصطافين بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

إقبال شواطئ للعائلات

وأكد أشرف فؤاد مدير شواطئ العائلات بالغردقة، توافد الآلاف من المصطافين على شواطئ العائلات بمدينة الغردقة منذ الصباح الباكر بسبب الموجة الحارة.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى فتح أبواب الشواطئ أمام المصطافين منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 12 من منتصف الليل، ولكن سيسمح بنزول البحر حتى الساعة السادسة مساءً فقط.

أسعار الشواطئ

وأوضح مدير شواطئ العائلات بالغردقة، أن المدينة تضم 3 شواطئ عامة أكبرها منتجع العائلات وشاطئ العائلات 2، لافتًا إلى أن رسوم الدخول لا تتعدى الـ50 جنيها للفرد، بالإضافة إلى شاطئ العائلات 1 والذي تحدد رسم الدخول فيه بـ20 جنيها للفرد والأطفال مجاناً.

تأمين الشواطئ

وأكد أن شواطئ العائلات مراقبة بالكاميرات، ومؤمنة بشكل كامل بعدد 20 منقذا وسيارتي إسعاف لتأمين المصطافين، فضلا عن العمل بسياسة «التدخل السريع» في حاله الطوارئ، وذلك بالتنسيق مع غرفة الغوص والإنقاذ البحري ومرفق إسعاف الغردقة.