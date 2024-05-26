كيف تحمي نفسك من حروق الشمس في الموجة الحارة اليوم؟.. حذرت منها «الأرصاد»

موجة حارة تشهدها البلاد في طقس اليوم، حيث المتوقع أن تشهد كل الأنحاء ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتسجل درجات الحرارة 44 في إحدى المناطق، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وفقا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية، ما أثار حالة من القلق لدى المواطنين، خاصة أصحاب البشرة الحساسة الذين يكونون أكثرعرضة للإصابة بحروق الشمس، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير عدة نصائح للوقاية من الحروق.

هناك طرق عدة يجب على الأشخاص القيام بها في الموجة الحارة لتجنب الإصابة بحروق الشمس ومنها تجنب التعرض المباشر للشمس، خاصة في فترة الظهيرة التي تكون من الساعة 12 حتى 4 عصرا، وفي حال الخروج في هذه الفترة يجب استخدام كريم مناسب للحماية من الشمس، ويتم وضعه على الجسم قبل الخروج بنصف ساعة وفقا لما ذكرته الدكتورة حنان الكحكي، استشاري الأمراض الجلدية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

نصائح للوقاية من حروق الشمس

يجب على الأشخاص اختيار الملابس المناسبة، ويفضل أن تكون قطنية وبيضاء اللون لتعكس أشعة الشمس، وأيضا يفضل تناول الأكلات التي تحمي من الشمس مثل الجزر الطماطم والمشمس.

وعلى الجانب الآخر، قدمت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة نصائح لتنجب الإصابة بحروق الشمس في درجات الحرارة المرتفعة وجاءت منها:

- ارتداء قبعة واسعة الحواف

- وضع منديل على الرأس

- ارتداء نظارة شمسية

-شرب الكثير من المياه لمدة يوم للمساعدة على الوقاية من الجفاف

هيئة الأرصاد الجوية

وكان هيئة الأرصاد الجوية كشفت أن تتعرض البلاد اليوم لموجة حارة نتيجة مرور منخفض صحراوي قادم من الصحراء الغربية، يؤثر على القطاع الغربي من الجمهورية وبعض المناطق، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على السواحل الغربية أكثر من 34 درجة مئوية، ويوم الاثنين تكون ذروة الموجة الحارة، لتشهد كل مناطق الجمهورية ارتفاعا في درجات الحرارة عدا السواحل الشمالية، وتصل درجات الحرارة لـ 40 درجة مئوية و44 على محافظات جنوب الصعيد.