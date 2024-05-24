شركات السياحة تحذر المواطنين من التصوير ورفع الشعارات سياسية أثناء شعائر الحج

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج نبهت على المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي والمسافرين لأداء مشاعر الحج هذا العام، وعددهم نحو 26 ألف مواطن، بضرورة تجنب الأعمال التي من شأنها إفساد المناسك وتعريض صاحبها للمسائلة القانونية، لافتا إلى أن تلك الأعمال تشمل عدم رفع أي شعارات سياسية أثناء موسم الحج أو العبث بأمن الحجاج أو إثارة الأزمات الطائفية.

منع التصوير داخل الحرم المكي

وأضاف لـ«الوطن» أن شركات السياحة نبهت على حجاجها أيضا بضرورة تجنب جميع الأعمال التي تصرف عن العبادة وأداء المناسك، إضافة إلى عدم القيام بتوزيع المنشورات وإقامة التجمعات والندوات والمسيرات ذات الأهداف السياسية، مشيرا إلى ضرورة عدم التصوير داخل الحرمين الشريفين.