أشياء مهمة لمريض السكر أثناء أداء مناسك الحج.. «حافظ على صحتك»

بدأ حجاج بيت الله الحرام في التوافد على المملكة العربية السعودية استعدادًا لأداء الشعائر المقدسة، ومع ارتفاع درجة الحرارة في المملكة والازدحام من قبل ضيوف بيت الله، ربما يترض البعض إلى الإصابة بالإعياء أو الأمراض المختلفة مثل انخفاض ضغط الدم أو مستوى السكر أو الإصابة بضربة شمس، لذا يجب على مرضى السكري اصطحاب عدة أشياء معهم قبل السفر حتى لا يتعرضوا لأي مضاعفات صحية.

أشياء مهمة لمريض السكر أثناء رحلة الحج

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز الأشياء التي لا بد أنّ تكون رفقة مرضى السكر في أثناء تأدية مناسك الحج حفاظًا على صحتهم، وفق ما نشرته وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- عادةً قبل الذهاب في أي رحلة أو السفر لمكان ما، يجب على مريض السكر أنّ يذهب في استشارة فورية للطبيب الخاص به، حتى يُعطيه بعض التعليمات المناسبة طوال رحلة السفر تجنبًا لإصابته بغيبوبة السكر التي من المحتمل أن تعرض حياته إلى الخطر.

جهاز قياس السكر

- تعد حقنة الإنسولين من أبرز الأشياء التي يجب أنّ تكون رفقة مريض السكر خلال تأدية مناسك الحج، فضلا عن ضرورة وجود جهاز قياس السكر المحمول، وذلك حتى يستطيع قياس مستوى السكر باستمرار أو وقت الشعور بالدوخة والإرهاق.

- بطاقة تعريف المرض «بطاقة تعريفية» يجب أنّ تكون بصحبة الشخص حتى يتم التعامل معه بشكل صحيح إذا أصابته وعكة صحية، فضلا عن ضرورة اصطحاب وإبرة لخفض السكر، مظلة شمسية، بعض الحلوى ووجبة خفيفة، معقم يدين وكمامات.