مدير «المحاصيل الحقلية»: الدولة بذلت جهدا كبيرا لتوفير حياة كريمة للمواطن

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ما يحدث في مصر الآن في الرقعة الزراعية لم يحدث من 200 سنة.

وأضاف «خليل»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «الرئيس السيسي زعيم اتخذ القرار الصحيح، كنا أمام خيارين لا ثالث لهما.. إما الدولة أو اللا دولة، وكان من السهل على الرئيس أن نعيش مثلما كنا من قبل، لكنه اختار القرار الأصعب وهو أن نكون دولة».

وتابع: «مصر تواجه تحديات كثيرة، فالزيادة السكانية 25 ملايين نسمة خلال 10 أو 12 سنة بالإضافة إلى 9 ملايين مواطن من الضيوف، ولا توجد دولة في العالم تتحمل هذا الضغط، وهناك تحديات أخرى متمثلة في الفقر المائي على سبيل المثال».

وواصل: «في الأسبوع قبل الماضي شهدنا افتتاح موسم الحصاد بمستقبل مصر (الدلتا الجديدة)، وجرى إضافة رقعة زراعية للمساحة المنزرعة وتحركت المساحة من 6.1 ملايين فدان إلى 9.6 ملايين فدان، وتكلفة الفدان 250 ألف فدان، وهو ما يعني أن الدولة بذلت الكثير من الجهد والمال لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري».