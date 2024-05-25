ميناء دمياط يستقبل 54 ألف طن بضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن، بينما غادرت 10 سفن أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان: «بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54499 طنا، تشمل: 10092 طن يوريا و2881 طن جبس و8881 طن علف و4133 طن رمل و1893 طن حديد و26619 طن بضائع متنوعة».

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38601 طن، تشمل: 6200 طن قمح و16300 طن ذرة و9484 طن خردة و2865 طن حديد و859 طن خشب زان و3193 طن أبلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 454 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 316 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 27378 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 263230 طنًا.

كما غادر قطار واحد بعد تفريغ 25 حاوية «40 قدم» قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6697 شاحنة.