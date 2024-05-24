ميناء دمياط يستقبل 11783 طن قمح و3500 رأس «عجول تسمين»

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان، إن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 46047 طنا، تشمل 9065 طن يوريا و2519 طن جبس و6650 طن علف و6261 طن رمل و868 طن ملح معبأ و20685 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57044 طنا، تشمل 11783 طن قمح و19075 طن ذرة و8000 طن خردة و 13273 طن حديد و 566 طن خشب زان و3417 طن أبلاكاش و3500 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 930 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 944 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 88 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3032 حاوية مكافئة.

وغادر قطار بحمولة إجمالية 1247 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، وقطار آخر بعد تفريغ 50 حاوية «20 قدما»، قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6697.