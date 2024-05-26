عضو بـ«التحالف الوطني»: علاج أكثر من مليون مواطن ضمن مبادرة عينك في عنينا

قال الدكتور مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة عينك في عنينا نجحت في علاج أكثر من مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تدريب 2000 طبيب حديثي التخرج، ودعم 50 مستشفى بأجهزة طبية.

تدريب 2000 طبيب حديثي التخرج

وأوضح عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، في تصريحات لـ«الوطن» أنها مبادرة إنسانية تهدف إلى الحد من مسببات العمى، تهدف إلى الوصول بفرق طبية متخصصة للقرى الأكثر احتياجا، للكشف على عيون الأهالي وصرف الأدوية وعمل مقاسات للنظارات، تمهيدا لتوزيعها لاحقا، بالإضافة إلى تشخيص الاحتياج لإجراء جراحات عيون، لافتا إلى أن العمليات الجراحية تُجرى في أكبر المراكز الطبية المتخصصة في العيون بالمجان.

القضاء على مسببات العمى

وأضاف أن مبادرة عينك في عنينا استهدفت الوصول إلى كل القرى الأشد احتياجا في محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنها نالت دعم الرئيس السيسي، خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية خصص مليار جنيه للقضاء على مسببات العمى.