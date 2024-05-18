الكشف على 420 مواطنا ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» في الشرقية

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني، قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لأهالي قرية منشأة سعيد والقرى المجاورة بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع المحافظين.

الكشف على 420 مواطنًا

وأعلن هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن قافلة «عنيك في عنينا» بقرية منشأة سعيد، وقعت الكشف على 420 مواطنًا من أهالي القرية والقرى المجاورة بالمجان تمامًا، وتم توزيع قطرات علاجية على 185 حالة وتشخيص احتياج 147 شخصا لنظارات طبية تمهيدًا لتنفيذها وتسليمها للأهالي قريبًا، كما تم تشخيص احتياج 73 حالة لعمليات جراحية تمهيدًا لإجرائها قريبًا.

تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون

من جهتها، أوضحت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي لمبادرة «عنيك في عنينا» أنّ المبادرة إلى جانب تنظيم قوافل الكشف على أمراض العيون، أهدت اقسام الرمد بالمستشفيات الجامعية عددًا من أحدث أجهزة التشخيص والجراحة بهدف رفع كفاءة الأجهزة الطبية بها.

يذكر أن مبادرة «عنيك في عنينا» أطلقتها صناع الخير عضو التحالف الوطني برعاية رئاسة مجلس الوزراء، مع بداية عام 2018، ونجحت في تحقيق أرقام قياسية بعدد القوافل الطبية التي نظمتها في القرى الأشد احتياجًا.