موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس في جميع المحافظات

أعلنت بعض المحافظات نتيجة الصف الثالث الإعدادي، فيما يترقب آلاف الطلاب والطالبات إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس في جميع المحافظات، وذلك بعدما انتهت الأسبوع المنصرم في كل الأقاليم، بينما تكثف مختلف مديريات التربية والتعليم من عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، تمهيدًا لإعلان النتيجة بعد اعتمادها من المحافظين.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الجيزة

وبحسب مديرية التربية والتعليم، فإنّه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الجيزة خلال أيام، إذ يجري تكثيف أعمال التصحيح، يليها الرصد والمراجعة ثم اعتمادها من محافظ الجيزة وإعلانها رسميًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية

وكشف المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنّه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الغربية، في موعد أقصاه 31 مايو الجاري، إذ سيتم تخصيص موقع إلكتروني لها للإعلان عنها رسميا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية

وكشفت مديرية التربية والتعليم، إنّ مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية مبشرة للغاية، وفقًا لما ظهر خلال أيام التصحيح الأولى، إذ من المقرر أن يتم إعلانها مطلع الأسبوع المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية الترم الثاني 2024

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أنّه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية الترم الثاني 2024 خلال أيام، فور الانتهاء من أعمال التصحيح كراسات إجابات الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة 2024

وذكرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنّه من المقرر الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة خلال الأسبوع الجاري، ثم يجري اعتمادها من محافظ القاهرة وإعلانها رسميًا للطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنوفية

وأوضح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنّه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية خلال أيام، فور الانتهاء من أعمال التصحيح، حيث سيجري إعلانها عبر الموقع الرسمي للمديرية ثم مدارس المحافظة كافة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بورسعيد

وأعلنت محافظة بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بورسعيد بنسبة نجاح بلغت 85.1%، كما كرّم اللواء عادل الغضبان محافظ الإقليم، العشرة الأوائل، وأعلن النتيجة بحضورهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 أمس السبت، إذ يجري تكثيفها للانتهاء منها لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القليوبية في أسرع وقت خلال أيام.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

وأوضحت مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، تكثيف أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وتمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في موعد أقصاه مطلع يونيو المقبل، قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.