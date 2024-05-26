«أزهرية كفر الشيخ»: انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية والنتيجة خلال أيام

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للمواد «الشرعية - العربية - الثقافية» للترم الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، بمركز التصحيح في معهد كفر الشيخ الثانوي بنين.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ خلال أيام

ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميا من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة بكفر الشيخ

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة بكفر الشيخ في الفترة بين 15 و22 مايو الجاري، وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمحافظة 9 آلاف و120 طالبا وطالبة، موزعين على 68 لجنة على مستوى المحافظة.

وحدد الأزهر الشريف مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الثاني للعام الدراسي الحالي بـ245 درجة، وتكون النتيجة الإجمالية للشهادة من 490 درجة، بعد إضافة مجموع الترم الأول على مجموع الترم الثاني.