«تعليم دمياط» تعلن بدء المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية.. اعرف المواعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، بدء عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية، طبقا للإعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية بتاريخ 2023/7/30.

مواعيد المقابلات الشخصية

وكشفت المديرية أن تقرر عقد مقابلات المتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة إعدادي يوم الأحد الموافق 2023/10/22 الساعة 12 ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم، وعقد مقابلات المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة إعدادي يوم الاثنين الموافق 2023/19/23 الساعة 12 ظهرا بالقاعة الكبرى.

كما يتم عقد مقابلات المتقدمين لشغل وظائف وكيل ومدير مدرسة ثانوي عام ورسمي لغات يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/24 الساعة 12 ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم.

ويتم عقد مقابلات المتقدمين لوظائف التوجيه إعدادي وثانوي يوم الأربعاء 2023/10/25 الساعة 12 ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم.

كما تقرر عقد مقابلات المتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة ابتدائية يوم السبت الموافق 2023/10/28 الساعة 10 صباحا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم.

وعقد مقابلات المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ابتدائية يوم الأحد الموافق 2023/10/29 الساعة 12 ظهرًا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم.

وعقد مقابلات المتقدمين لوظائف التوجيه التابعة للتعليم الابتدائي (موجه/موجه أول) يوم الاثنين الموافق 2023/10/30 الساعة 12 ظهرًا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم.

كما تقرر عقد مقابلات المتقدمين لوظائف التوجيه التابعة للخدمات والتابعة للتعليم الفني، وموجه أول مادة، وموجه عام مادة يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/31 الساعة 12 ظهرًا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم.

وعقد مقابلات المتقدمين لوظائف وكيل ومدير مدرسة تعليم فني يوم الأربعاء الموافق 2023/11/1 الساعة 12 ظهرًا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم.

وعقد مقابلات المتقدمين لشغل وظائف وكيل ومدير إدارة تعليمية يوم السبت الموافق 2023/11/4 الساعة 10 صباحًا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم.