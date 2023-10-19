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«تعليم دمياط» تعلن بدء المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية.. اعرف المواعيد

كتب:

منى عبد الله
03:32 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
تعليم دمياط

تعليم دمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، بدء عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية، طبقا للإعلان المنشور على بوابة الوظائف الحكومية بتاريخ 2023/7/30.

مواعيد المقابلات الشخصية

وكشفت المديرية أن تقرر عقد مقابلات المتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة إعدادي يوم الأحد الموافق 2023/10/22 الساعة 12 ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم، وعقد مقابلات المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة إعدادي يوم الاثنين الموافق 2023/19/23 الساعة 12 ظهرا بالقاعة الكبرى. 

كما يتم عقد مقابلات المتقدمين لشغل وظائف وكيل ومدير مدرسة ثانوي عام ورسمي لغات يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/24 الساعة 12 ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم.

ويتم عقد مقابلات المتقدمين لوظائف التوجيه إعدادي وثانوي يوم الأربعاء 2023/10/25 الساعة 12 ظهرا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم.

كما تقرر عقد مقابلات المتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة ابتدائية يوم السبت الموافق 2023/10/28 الساعة 10 صباحا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم.

وعقد مقابلات المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة ابتدائية يوم الأحد الموافق 2023/10/29 الساعة 12 ظهرًا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم.

وعقد مقابلات المتقدمين لوظائف التوجيه التابعة للتعليم الابتدائي (موجه/موجه أول) يوم الاثنين الموافق 2023/10/30 الساعة 12 ظهرًا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم.

كما تقرر عقد مقابلات المتقدمين لوظائف التوجيه التابعة للخدمات والتابعة للتعليم الفني، وموجه أول مادة، وموجه عام مادة يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/31 الساعة 12 ظهرًا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم.

وعقد مقابلات المتقدمين لوظائف وكيل ومدير مدرسة تعليم فني يوم الأربعاء الموافق 2023/11/1 الساعة 12 ظهرًا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم.

وعقد مقابلات المتقدمين لشغل وظائف وكيل ومدير إدارة تعليمية يوم السبت الموافق 2023/11/4 الساعة 10 صباحًا بالقاعة الكبرى بمديرية التربية والتعليم.

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