وكيل «تعليم دمياط» يتابع انطلاق برنامج تفعيل دور المدرسة في الوعي المجتمعي

تابع المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، انطلاق أولى أيام البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة" والذي يتم تنفيذه على مدار ثلاثة أيام، بمركز التدريب الرئيسي بدمياط الجديدة.

تفقد وكيل الوزارة قاعات التدريب المختلفة، مؤكدًا على الدور الهام للمتدربين في تحقيق أهداف البرنامج التدريبي.

وأشار إلى أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم هو تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وأضاف عبد الرؤوف أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب، وإكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لذلك.

كما ناقش وكيل الوزارة المتدربين حول أهمية التدريب، وكيفية الاستفادة منه، ودورهم في نقل ما تم التدريب عليه إلى المعلمين والطلاب.

واستمع عبد الرؤوف إلى آراء بعض المتدربين الذين أكدوا أهمية البرنامج التدريبي في تحقيق الوعي المطلوب لدى الطلاب بقضايا مجتمعهم وغرس حب الوطن، وترسيخ القيم المجتمعية الصحيحة.

ووجه عبد الرؤوف الشكر والتقدير لإدارة التدريب بديوان المديرية ومركز التدريب الرئيسي بدمياط الجديدة ولجميع المدربين المشاركين في البرنامج.

وأوضح وكيل الوزارة أن البرنامج التدريبي يتضمن اليوم الأول التدريب حول «الوعي والمواطنة»، أما اليوم الثاني يركز على «التربية الإيجابية»، كما يتضمن اليوم الثالث للبرنامج التدريبي «خطة عمل Action Plan‏».

ويتم تقييم التدريب عن طريق اختبارات مواقف حياتية «قبلي وبعدي»، ومشروع أدائي ختامي، ومقياس الانتماء الوطني.