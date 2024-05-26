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جمعية المغرة: زرعنا 12 ألف فدان بالجوجوبا وصدرنا المنتج لأمريكا

كتب:

محمد أبو عمرة
03:07 م | الأحد 26 مايو 2024
جوجوبا

جوجوبا

أشادت جمعية مستثمري المغرة، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول أهمية زراعة الجوجوبا باعتبارها منتجا استراتيجيا؛ ما يؤكد رؤية القيادة السياسية في إطار مشروع بناء مصر الجديده في عهد الرئيس السيسي.

التصدير من بشاير المشروع لصالح شركة الأمريكية

وأكدت الجمعية، في بيان، اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس السيسي ستكون دافعًا لمواصلة العمل في منطقة المغرة بمطروح، من خلال شركات التنمية الزراعية الأعضاء في الجمعية، لافتة إلى أن المساحة التي جرى استصلاحها وزراعتها بنبات الجوجوبا في منطقة المغرة وحدها بلغت 12 ألف فدان في ظل مناخ متغير ومياه مالحة بلغت ملوحتها من 5000 إلى 9000 آلاف جزء في المليون، وجرى التصدير من بشاير هذه المساحة العامين الماضيين لصالح شركة كارجل الأمريكية، التي تستحوذ على 25% من حجم الحبوب القابلة للتصنيع بالولايات المتحدة الأمريكية.

واحة المغرة منطقة واعدة ولديها فرصة مواتيه لتصبح أهم منطقة زراعية

وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مستثمري ومزارعي المغرة، إن واحة المغرة منطقة واعدة ولديها فرصة مواتية لتصبح أهم منطقة زراعية في مصر، وساهمت الحكومة في تطوير المنطقة برصف الطريق الواصل ما بين طريق الضبعة وعمق المنطقة، فضلًا عن وجود مشروع تنموي واعد بالمغرة، من خلال منطقة خدمية متكاملة؛ ما يؤهل المغرة لتصبح بؤرة نشطة في هذا المجال، ومن ثم تصدير الجوجوبا بقيمة مضافة من خلال إقامة معاصر الزيت وتصديره كوقود حيوي، وتصنيعه كمستحضرات تجميل.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.