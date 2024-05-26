النقل: تقدم معدلات تنفيذ الخط الرابع للمترو لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية

أكّدت وزارة النقل تقدم معدلات تنفيذ الخط الرابع للمترو أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحة أنَّ الخط به حجم من العمل الضخم من البناء والتعمير: «كام بيت مفتوح بسبب المشروعات دي؟ وكام واحد هيستخدمه ويسهل عليه حياته ومستقبله».

يشمل 39 محطة

وأشارت وزارة النقل إلى أن الخط الرابع يمتد بطول 42 كيلومترا ويشتمل على عدد 39 محطة (37 نفقية، وواحدة سطحية، وواحدة علوية) ويتمّ تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حالياً بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية ‏(المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات)، وتمتد بطول 19 كيلومترا وتشتمل على 17 محطة (16 نفقية + وواحدة سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة.

ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح لتبادل الخدمة مع الخط الأول للمترو، ثم إلى محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة كما تحقق المرحلة الثانية منه تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة.

ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة

ويعتبر الخط الرابع لمترو الأنفاق أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، إذ يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن ينقل الخط 1.5 مليون راكب يوميًا بعد اكتمال تنفيذ مرحلتيه