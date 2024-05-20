أحدث صور لأعمال تنفيذ محطات الخط الرابع للمترو.. يخدم مناطق حيوية

نشرت وزارة النقل، صورا لأعمال تنفيذ محطة حدائق الأشجار بالخط الرابع للمترو، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرة إلى تقدم أعمال التنفيذ، وفق المواصفات والمعايير العالمية، وبأيادٍ مصرية خالصة.

وأظهرت الصور تقدم أعمال التنفيذ للمحطة خاصة الأعمال الإنشائية، والتي تتضمن الغرف الفنية ومنسوب التذاكر والرصيف، والأعمال الخاصة بالحفر.

محطات الخط الرابع للمترو

ونشرت الوزارة أحدث تصوير لأعمال تنفيذ محطة حدائق الأهرام، ومحطة النصر، ومحطة المتحف المصري الكبير، ومحطة الرماية، ومحطة الأهرامات، والتي من المقرر أن توفر خدمات متميزة لجمهور الركاب، إذ تراعي المحطات جميع الفئات خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وعلقت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية، على تنفيذ الخط الرابع قائلة: «يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الصديق للبيئة التي تعمل الوزارة على تنفيذها، في إطار سعيها لتوفير أكبر عدد من وسائل النقل الجماعي وتغطية القاهرة الكبرى».

يخدم مناطق حيوية

وأضافت لـ «الوطن»، أن الخط سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، خاصة وأنه يخدم مناطق حيوية، ويربط بالخطين الأول والثاني للمترو ويتكامل الخدمة معهم، موضحة أن المترو حاليا هو الوسيلة الأسرع والآمن من بين مختلف الوسائل.