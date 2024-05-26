استمرار تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة كفر الشيخ

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في كفر الشيخ، بعد انتهاء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني 23 مايو الجاري.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة كفر الشيخ

ويجري تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ في الكنترولات بالقطاعات الثلاثة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهي قطاعات «كفر الشيخ - دسوق - الحامول»، تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب رصد وتقدير الدرجات، بمتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مقدري الدرجات بالدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة كفر الشيخ، وإعطاء كل طالب حقه، مؤكدا متابعته أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، ورصد الدرجات في الكنترولات.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ,

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ 61 ألف طالب، حيث أدوا الامتحانات في 343 لجنة على مستوى المحافظة في 3 قطاعات، مقسمة إلى قطاع كفر الشيخ وقطاع دسوق وقطاع الحامول.