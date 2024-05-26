اتحاد الاقتصاد الرقمي: قيمة شركات التكنولوجيا السوقية تتخطى مليارات الدولارات

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية ومستشار كلية كامبردج البريطانية، إنَّ القيمة التسويقية لشركات التكنولوجيا والتطبيقات تتخطى مليارات الدولارات، وأن 5 شركات كبرى يصل رأس مالها إلى 9 مليارات دولار وتتخطى في ميزانياتها ميزانيات بعض الدول الكبرى حول العالم، مؤكّدا أنَّ الأمن المعلوماتي مخترق بنسبة تصل إلى 100% وأنه غير آمن بشكل كافي.

هناك تطبيقات منتشرة ومستخدمة يوميا قادرة على تخزين المعلومات

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية ومستشار كلية كامبردج البريطانية في مداخلة على قناة TeN أنَّ بعض التطبيقات المنتشرة والمستخدمة بشكل يومي قادرة على تخزين حجم معلوماتي مهول، وأن المعلومات الشخصية الخاصة أصبحت مباحة لشركات التكنولوجيا.

الموبايل متصل بشكل شبه دائم بالإنترنت ويسهل اختراقه

ونصح نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بعدم تخزين الأسرار والمعلومات الشخصية الخاصة على الهاتف المحمول، إذ أنه متصل بشكل شبه دائم بالإنترنت ويسهل اختراقه وسرقة المعلومات الخاصة.