«حياة كريمة» تناقش «قلق قبل الامتحان» ضمن مبادرة تقدر في 10 أيام

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، خدمة الدعم النفسي لطلبة وأولياء أمور الثانوية العامة، في إطار مبادرة تقدر في 10 أيام؛ لتقديم المساعدة لهم لتجاوز الضغوط النفسية خلال فترة الامتحانات، وتوفر المبادرة إرشادات ونصائح مصورة لتخطي الضغوط التي يتعرض لها الطلاب والأهل خلال فترة الامتحانات.

وأعلنت «حياة كريمة»، في بيان لها، تقديم الجلسة الثانية اليوم عبر تطبيق زووم، موضحة أنّ الجلسة تناقش «قلق قبل الامتحان»، منوهة بإمكانية تلقي الطلبات والاستفسارات خلال يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع اعتبارًا من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساءً.

وأشارت المؤسسة إلى أنّ خدمات الدعم النفسي مقدمة مجانًا من حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وجامعة القاهرة، ومستشفى القصر العيني، ومؤسسة فاهم للدعم النفسي، موضحة أنّ الدعم النفسي الذي تقدمه المؤسسة يشمل إرشادات ونصائح مصورة لتخطي أي ضغوط يتعرض لها الأهل والطلاب خلال فترة الامتحانات بالإضافة إلى أرقام للتواصل حتى يتم تقديم المساعدة على مدار اليوم، بجانب الاستشارات الفردية والتي ستتم في سرية تامة.