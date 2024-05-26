سفيرة «حياة كريمة» تشيد باليوم الترفيهي لأطفال قرية نجريج

كشفت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، سفيرة مؤسسة «حياة كريمة» وإحدى المشاركات في اليوم الترفيهي الذي نظمته قوافل «حياة كريمة» لإسعاد أطفال قرية نجريج، التابعة لمركز «بسيون» بالغربية، والتي شهدت عددًا من الفعاليات التي نظمتها المبادرة الرئاسية ضمن برنامج «أنت الحياة»، والتي شارك فيها أطفال القرية من خلال فقرات فنية وورش رسم.

سماح أبو بكر: وقع مختلف لقافلة «نجريج»

وأكدت «أبو بكر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»: «أتشرف كوني سفيرة الأطفال ضمن المبادرة الرئاسية العظيمة، حياة كريمة، ورأيت العديد من القرى في إطار أداء مهامي بالمبادرة وسعدت بلقاء أطفال قرى مصر ولكن زيارتي لقرية نجريج كان لها وقع مختلف بالنسبة لي وتأثير كبير بمجرد أن علمت بذهابي إلى هناك».

نجريج.. قرية محمد صلاح

وتابعت: «دائما ما نتحدث عن الأطفال وأحلامهم وما يفكرون به ويتمنوه وجهود حياة كريمة في قريتهم التي خلقت فارقا كبيرا لمسوه، ولكن في زيارتي لقرية نجريج لمست شيء آخر مختلف لأنها الأرض التي أخرجت لنا بطل عالمي في رياضة كرة القدم وهو اللاعب محمد صلاح، وبالتالي هناك العديد من الرسائل يمكن إيصالها للأطفال هناك».