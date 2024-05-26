رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات.. «اعرف موعد ظهورها»

يترقب آلاف الطلاب والطالبات، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، يليها رصد ومراجعة الدرجات تمهيدا للإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات، إذ تخصص كل مديرية تربية وتعليم لينك للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بسهولة، سواء عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم، أو لينك مخصص للنتيجة فقط.

متى ستظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024؟

ووفقًا لمديريات التربية والتعليم، فإنّ موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 من المقرر أن يكون خلال أيام، إذ تُعلن نهاية الأسبوع الجاري في المحافظات التي اقتربت من إنهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، فيما تعلن خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل في باقي المحافظات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

ويأتي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس في جميع المحافظات كما يلي:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة اضغط «هنا».

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بني سويف اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسيوط اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة قنا اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسماعيلية اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بورسعيد اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة مطروح اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية اضغط «هنا».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة سوهاج اضغط «هنا».